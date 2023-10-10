Алматы и Астана лидируют по числу мошенничеств в Казахстане

В Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение мошенничеств. При этом, доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30 %, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

В региональном разрезе больше всего мошенничеств (ст.190 Уголовного кодекса)зарегистрировано в:

Алматы - 6742,

Астане - 5358,

Карагандинской - 2590,

Шымкенте -1921,

Алматинской – 1836,

Актюбинской -1334,

Атырауской -1319,

Костанайской -1311,

Павлодарской -1244,

Восточно-Казахстанской -1243 областях.

В результате мошеннических действий пострадало 34 623 лица, из них: мужчины – 15603, женщины – 19020. В том числе несовершеннолетние - 102, учащиеся (школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов) - 291, пенсионеры -1714, инвалиды – 8.

На 1,5% - снизились факты интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировано 15616 (15848) таких уголовных правонарушений.

Мошенничество путем займа денежных средств снижено на 73%, всего зарегистрировано 24 (89) факта.

Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере земельных отношений всего зарегистрировано 3 факта и все в Алматинской области.