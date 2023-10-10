Алматы и Астана лидируют по числу мошенничеств в Казахстане
В Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение мошенничеств. При этом, доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30 %, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
В региональном разрезе больше всего мошенничеств (ст.190 Уголовного кодекса)зарегистрировано в:
Алматы - 6742,
Астане - 5358,
Карагандинской - 2590,
Шымкенте -1921,
Алматинской – 1836,
Актюбинской -1334,
Атырауской -1319,
Костанайской -1311,
Павлодарской -1244,
Восточно-Казахстанской -1243 областях.
В результате мошеннических действий пострадало 34 623 лица, из них: мужчины – 15603, женщины – 19020. В том числе несовершеннолетние - 102, учащиеся (школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов) - 291, пенсионеры -1714, инвалиды – 8.
На 1,5% - снизились факты интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировано 15616 (15848) таких уголовных правонарушений.
Мошенничество путем займа денежных средств снижено на 73%, всего зарегистрировано 24 (89) факта.
Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В сфере земельных отношений всего зарегистрировано 3 факта и все в Алматинской области.