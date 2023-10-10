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    09:00, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Алматы и Астана лидируют по числу мошенничеств в Казахстане

    мошенничество
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    В Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение мошенничеств. При этом, доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30 %, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

    В региональном разрезе больше всего мошенничеств (ст.190 Уголовного кодекса)зарегистрировано в:

    Алматы - 6742,

    Астане - 5358,

    Карагандинской - 2590,

    Шымкенте -1921,

    Алматинской – 1836,

    Актюбинской -1334,

    Атырауской -1319,

    Костанайской -1311,

    Павлодарской -1244,

    Восточно-Казахстанской -1243 областях.

    В результате мошеннических действий пострадало 34 623 лица, из них: мужчины – 15603, женщины – 19020. В том числе несовершеннолетние - 102, учащиеся (школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов) - 291, пенсионеры -1714, инвалиды – 8.

    На 1,5% - снизились факты интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировано 15616 (15848) таких уголовных правонарушений.

    Мошенничество путем займа денежных средств снижено на 73%, всего зарегистрировано 24 (89) факта.

    Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    В сфере земельных отношений всего зарегистрировано 3 факта и все в Алматинской области.

     

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Закон и право Интернет-мошенничество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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