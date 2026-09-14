Алматы готовится к отключениям света: опубликован список адресов на пять дней

В Алматы ожидаются отключения электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отключения электроэнергии запланированы с 14 по 18 сентября.

По данным «Алатау жарык компаниясы», работы будут проводиться преимущественно с 08:00–09:00 до 17:00. Работы затронут несколько районов города.

В частности, 14 сентября без электроэнергии временно останутся отдельные адреса в микрорайонах Кок-Кайнар, Самгау, Байбесик, Алгабас, Акжар, а также на улицах Казыбек би, Сейфуллина, Айтеке би, Амангельды, Абая, Толе би, Достык, Навои и других.

15 сентября плановые работы пройдут на отдельных участках улиц Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Желтоксан, Абая, Джамбула, Мауленова, Кабанбай батыра, Сейфуллина, Айтеке би и других.

16 сентября отключения коснутся, в частности, микрорайонов Туркестан, Айгерим-1, Шанырак-1, Акжар, Карагайлы, Томирис, а также улиц Шевченко, Муканова, Джамбула, Байзакова, Толе би и Казыбек би.

17 сентября работы запланированы в микрорайонах Кок-Кайнар, Шанырак-1, Тастыбулак, Акжар, Карагайлы, Думан, а также на улицах Суюнбая, Уссурийской, Абая, Сатпаева, Мынбаева и других.

18 сентября временные отключения затронут микрорайоны Айгерим-1, Калкаман-2, Карагайлы, Курамыс, Кольсай, а также отдельные участки проспектов Достык, Абая, Суюнбая и улиц Навои, Валиханова, Кунаева, Кабанбай батыра и других.

График и адреса отключений смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября в Алматы и Алматинской области 38 жилых комплексов могут отключить от электроэнергии за долги.