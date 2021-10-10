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    18:25, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алмат Кебиспаев вышел в полуфинал ЧМ по греко-римской борьбе в Осло

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев вышел в полуфинал чемпионата мира в Осло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выступавший в весовой категории до 67 кг Алмат Кебиспаев в первом поединке встречался с Максимом Неходой из Беларуси.

    В четвертьфинале Кеписбаев провел поединок с чемпионом Европы 2020 года Мортеном Торресеном.

    В первом периоде встречи Алматы уступал сопернику со счетом 0:5. Во втором периоде он удачно применил прием, и смог переломить ход поединка, завершив встречу со счетом 9:6.

    В полуфинале Алмат Кебиспаев встретится с Назиром Абдуллаевым из России.


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