00:15, 11 Октябрь 2021 | GMT +6
Алмат Кебиспаев стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе
ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Осло завершилась схватка полуфинала чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории до 67 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В ней принял участие представитель команды Казахстана Алмат Кебиспаев. Ему противостоял Мурат Фират из Турции.
Противостояние завершилось в пользу казахстанца со счетом 7:4. Это принесло победу Кебиспаеву.
Отметим, что ранее никому из команды Казахстана не удалось попасть на пьедестал почета.