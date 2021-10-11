Алмат Кебиспаев стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Осло завершилась схватка полуфинала чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории до 67 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В ней принял участие представитель команды Казахстана Алмат Кебиспаев. Ему противостоял Мурат Фират из Турции.

Противостояние завершилось в пользу казахстанца со счетом 7:4. Это принесло победу Кебиспаеву.

Отметим, что ранее никому из команды Казахстана не удалось попасть на пьедестал почета.