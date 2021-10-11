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    00:15, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алмат Кебиспаев стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Осло завершилась схватка полуфинала чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории до 67 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В ней принял участие представитель команды Казахстана Алмат Кебиспаев. Ему противостоял Мурат Фират из Турции.

    Противостояние завершилось в пользу казахстанца со счетом 7:4. Это принесло победу Кебиспаеву.

    Отметим, что ранее никому из команды Казахстана не удалось попасть на пьедестал почета.


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