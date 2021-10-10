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    03:26, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алмат Кебиспаев поборется за «бронзу» чемпионата мира по видам борьбы

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира в Осло завершились полуфиналы по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Отстаивающий честь страны в этой весовой категории Алмат Кебиспаев уступил сопернику из России, серебряному призеру чемпионата Европы Назиру Абдуллаеву.

    В схватке Алмат уступил со счетом 5:10. Таким образом, у Алмата есть шанс побороться за бронзовую медаль турнира.

    Алмат Кебиспаев - четырехкратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе. В последний раз он выигрывал бронзовую медаль в весовой категории 63 кг на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане.

    Схватка за бронзовую медаль состоится в воскресенье, 10 октября.

    Отметим, что также 10 октября на ковер в утешительном поединке выйдет Султан Асетулы, представляющий Казахстан в весовой категории до 63 кг. Противником казахстанца станет представитель Японии - Кенсуки Шимицу.


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