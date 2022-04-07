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    18:22, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Абдикешов Алмат Жанболатович назначен на должность руководителя аппарата МЭГПР РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Алмат Абдикешов родился в 1984 году в г. Жезказгане.

    Окончил Жезказганский университет им. О. Байконурова, Евразийский гуманитарный институт.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности подземного ученика проходчика первого разряда АО «Корпорация «Казахмыс» Жезказганский горнометаллургический комбинат «Анненский рудник».

    В 2007-2010 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства индустрии и торговли РК.

    В 2010-2012 гг. — работал в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2013-2014 гг. — директор Департамента внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

    В 2014-2016 гг. — директор Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК.

    В 2016-2018 гг. — директор Департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК.

    В 2018-2019 гг. — заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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