Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
Алмат Абдикешов родился в 1984 году в г. Жезказгане.
Окончил Жезказганский университет им. О. Байконурова, Евразийский гуманитарный институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности подземного ученика проходчика первого разряда АО «Корпорация «Казахмыс» Жезказганский горнометаллургический комбинат «Анненский рудник».
В 2007-2010 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства индустрии и торговли РК.
В 2010-2012 гг. — работал в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2013-2014 гг. — директор Департамента внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2014-2016 гг. — директор Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК.
В 2016-2018 гг. — директор Департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК.
В 2018-2019 гг. — заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.