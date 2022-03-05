Алмас Курманов: Господдержка материнства и детства  - одна из главных приоритетов социального обеспечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы семьи и ребенка всегда актуальны в современном обществе: как ведется семейная политика, какие пособия полагаются, как государство оказывает поддержку будущим мамам и какие новшества введены, чтобы будущим мамам было удобно получать положенные выплаты? МИА «Казинформ» предлагает интервью генерального директора АО «Государственный фонд социального страхования» Алмаса Курманова, где он ответил на все актуальные вопросы касательно социальной поддержки будущих мам и детей.

- Алмас Мухаметкаримович, население Казахстана растет из года в год, в том числе за счет рождения новых граждан. Согласно данным Бюро национальной статистики в 2021 году родилось 450,7 тыс.детей. Это на 5,6% больше, чем в 2020 году (426,8 тыс.детей). Как оказывается социальная поддержка со стороны государства будущим мамам?

- В Казахстане социальная защита материнства и детства оказывается комплексно за счет средств государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В феврале 2012 года Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию Международной организации труда № 183 «Об охране материнства».

В целях защиты интересов работающих женщин с 2008 года введено обязательное социальное страхование материнства и детства.

Право на социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) возникает с даты отпуска, предоставленного на основании листа временной нетрудоспособности. Количество дней нетрудоспособности определяется согласно статье 99 Трудового кодекса РК.

Размер социальной выплаты по беременности и родам зависит от доходов, с которых поступили социальные отчисления в ГФСС за последний год работы женщины и количества дней, на которые выдан больничный лист по беременности и родам.

За 2008-2021 годы почти 2,2 млн. будущих мам выплачено 760 млрд.тенге из ГФСС, из них в 2021 году 123,6 млрд.тенге.

- А какие выплаты получает семья после рождения ребенка?

- После рождения ребенка отцу или матери ребенка выплачивается единовременное пособие на рождение ребенка за счет средств государственного бюджета, независимо от осуществления трудовой деятельности. Размер указанной выплаты 2022 году на первого, второго, третьего ребенка составляет 38 месячных расчетных показателей (МРП) или 116 394 тенге, на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 192 969 тенге.

Если мама ребенка не работала, то ей назначается пособие по уходу за ребенком до 1 года из бюджета. Размер ежемесячного пособия зависит от очередности рождения ребенка и в 2022 году составляет:

- на первого ребенка – 5,76 МРП, или 17 643 тенге;

- на второго ребенка – 6,81 МРП, или 20 860 тенге;

- на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 24 045 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 8,9 МРП, или 27 261 тенге.

Если мама ребенка работала и за нее поступали социальные отчисления в ГФСС, то после его рождения она ежемесячно будет получать социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года из ГФСС.

Основными условиями получения этой выплаты является потеря дохода и фактическое осуществление ухода за ребенком до 1 года. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода женщины за последние 2 года до даты рождения ребенка. При этом, минимальный размер не может быть менее размера аналогичного ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста 1 года, а максимальный размер не может быть более 40% от семикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, т.е. в 2022 году 168 000 тенге (7*60 000 тенге * 40%).

За 2008-2021 годы указанную социальную выплату из ГФСС получили порядка 3,1 млн. человек на общую сумму 866 млрд.тенге, из них в 2021 году – 154,5 млрд.тенге.

- Какие новшества введены для того, чтобы будущим мамам или мамам с малышами на руках было удобно получать положенные выплаты?

- С развитием информационных систем государственных органов и организаций, в частности цифровизации социально-трудовой сферы, в целях удобства и упрощения порядка оказания государственных услуг внедряются проактивные услуги. Это услуги, которые граждане получают, не выходя из дома. В результате обмена данных между информационными системами государственных органов и организаций, происходит актуализация права гражданина на получение пособий и социальных выплат из ГФСС. В данном направлении работает принцип: «гражданин не должен обращаться за получением государственных услуг, а государство должно быть инициатором оказания государственных услуг».

Так, после рождения ребенка, женщине на мобильный телефон приходит sms-сообщение, касающееся оформления выплат, на которое ей нужно предоставить ответ-согласие в течение трех календарных дней.

Также, можно оформить выплаты на портале электронного правительства egov.kz после получения свидетельства о рождении ребенка.

Через мобильные приложения банков второго уровня (Kaspi Bank и Halyk Bank) запущен сервис обращения за назначением пособий на рождение ребенка и социальных выплат по уходу за ребенком до 1 года. Удобство в получении государственных услуг таким способом заключается в отсутствии необходимости использования отдельных ЭЦП-ключей и ввода дополнительной информации.

Что касается подачи документов в бумажной форме, то сейчас можно обратиться в любое отделение Государственной корпорации «Правительство для граждан» без привязки к месту жительства, то есть по месту фактического нахождения будущей мамы или мамы с малышом.

В Казахстане государственная поддержка семьи, материнства и детства является одним из главных приоритетов социального обеспечения.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем и пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.