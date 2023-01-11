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Алмас Исаков назначен руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК

11 Января 2023, 16:58
Алмас Исаков назначен руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, по согласованию с Администрацией Президента РК, Исаков Алмас Серикович назначен на должность руководителя аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алмас Исаков родился 25 мая 1985 года. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Университет Экзетера в Великобритании (University of Exeter), стипендиат Президентской программы «Болашақ».

Трудовую деятельность начал в 2009 году и.о. специалиста департамента таможенного контроля по городу Астане.

В 2010 - 2012 гг. работал главным специалистом Налогового департамента по г. Алматы.

С 2012 по 2014 гг. занимал должности эксперта и главного эксперта в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и бюджетного планирования РК.

С 2015 по 2019 гг. работал в должностях руководителя управления налоговой политики департамента налоговой и таможенной политики, а затем заместителя директора департамента государственной поддержки предпринимательства в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан.

В 2019 году занимал должности заведующего сектором оперативной аналитики информационно-аналитического центра и главного инспектора центра проектного управления Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

2019 - 2021 гг. – директор департамента стратегии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

С февраля 2021 года по январь 2023 года работал заведующим сектора финансовых рынков отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.


Фото: gov.kz




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