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Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области

20 Января 2023, 08:29
Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Алин Алмас Аянович назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алмас Алин родился в 1977 году. В 1999 году окончил Жезказганский университет им. О.Байконурова по специальности «учитель художественного труда»; в 2008 году - Карагандинский университет «Болашак» по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал учителем средней школы города Сатпаева. Несколько лет проработал на различных управленческих должностях.

До назначения занимал должность заместителя акима Аккольского района Акмолинской области.


Фото: gov.kz

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