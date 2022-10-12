Алмас Абаев назначен руководителем управления госзакупок Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления государственных закупок Абайской области назначен Алмас Абаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Алмас Емельтаевич Абаев родился в городе Аягозе. Окончил Семипалатинский финансово-экономический колледж, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

В сфере государственных закупок работает с 2011 года.

Был специалистом отдела государственных закупок и маркетинга РГП «Енбек», ведущим специалистом департамента административной работы АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» города Астаны. Работал методистом-делопроизводителем, начальником отдела тылового обеспечения столицы.

В 2015 -2016 годы – заместитель директора ТОО «Даму ИТД-2017»

Позже работал главным специалистом отдела организации государственных закупок управления государственных закупок города Астаны, в управлении активов и государственных закупок города Астаны. С 2018 по 2020 год – руководил отделом проведения процедур государственных закупок. Также занимал должность руководителя отдела проведения процедур государственных закупок по бюджетным инвестиционным проектам. Был заместителем директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан, заместителем руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султана.

До нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления активов и государственных закупок столицы.

Фото: gov.kz











