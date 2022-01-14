«Алло, доктор!»: куда звонить, если у вас признаки КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице для граждан созданы call-центры при организациях первичной медико-санитарной помощи по вопросам коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе увеличивается нагрузка на все службы здравоохранения. К примеру, в сутки в службу скорой медицинской помощи поступает свыше 4 тыс. звонков, количество вызовов составляет порядка 3 тысяч, из них по вопросам КВИ достигает до 300 в сутки.
Для удобства граждан при поликлиниках работают call-центры, посредством которых пациенты могут обращаться в медорганизацию по территориальному прикреплению при наличии симптомов и признаков инфекции, а также по всем остальным вопросам КВИ.
Актуальные контактные номера телефонов указаны на официальном сайте Управления общественного здравоохранения города. Документ можно скачать, пройдя по ссылкам:
Call-центры по вопросам КВИ организаций ПСМП.
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