Аллею выпускников открыли в Ботаническом саду Астаны

В столице проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан: Астана — пример чистоты и порядка». Эта неделя с девизом «Киелі мекен» посвящена благоустройству территории памятников истории и культуры. В рамках акции в Ботаническом саду открылась Аллея выпускников, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

Учащиеся 11 класса школы-лицея № 59 имени Карима Мынбаева посадили деревья.

— Считаю, что озеленение города — очень важное мероприятие. Я часто участвую в таких акциях. Из года в год парк благоустраивается, — сказал ученик 11 класса Нурай Кенес.

Фото: акимат Астаны

Помимо школьников, в экоакции принимают участие педагоги и родители.

— Цель — формирование у выпускников школы экокультуры. Сегодня исторический день. Ведь впервые в Ботаническом саду города открылась Аллея выпускников. Посадили около 30 яблонь. 80 процентов развитых стран мира украшены деревьями. Это способствует развитию, преображению города. Чистая окружающая среда, свежий воздух — факторы, влияющие на формирование и рост здорового, физически здорового, сознательного будущего поколения. Для этого, думаю, нужно продолжить эту акцию, — сказал классный руководитель 11 класса школы-лицея № 59 имени Карима Мынбаева Нурбек Ерикулы.

Фото: акимат Астаны

В Астане проходит масштабная экоакция. Она длится пять недель, каждая из которых посвящена определенной теме. Эта неделя проходит под названием «Киелі мекен».

А третья неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Фото: акимат Астаны

Период до 4 мая — «Өнегелі ұрпақ», который будет посвящен уборке и благоустройству дворов и территорий домов престарелых, где проживают ветераны.

Пятую неделю назвали «Мөлдір бұлақ», в рамках нее очистят от мусора все водоемы — окрестности рек и озер.