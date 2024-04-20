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    22:02, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Аллею выпускников открыли в Ботаническом саду Астаны

    Аллея выпускников
    Фото: акимат Астаны

    В столице проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан: Астана — пример чистоты и порядка». Эта неделя с девизом «Киелі мекен» посвящена благоустройству территории памятников истории и культуры. В рамках акции в Ботаническом саду открылась Аллея выпускников, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Учащиеся 11 класса школы-лицея № 59 имени Карима Мынбаева посадили деревья.

    — Считаю, что озеленение города — очень важное мероприятие. Я часто участвую в таких акциях. Из года в год парк благоустраивается, — сказал ученик 11 класса Нурай Кенес.

    Аллея выпускников
    Фото: акимат Астаны

    Помимо школьников, в экоакции принимают участие педагоги и родители.

    — Цель — формирование у выпускников школы экокультуры. Сегодня исторический день. Ведь впервые в Ботаническом саду города открылась Аллея выпускников. Посадили около 30 яблонь. 80 процентов развитых стран мира украшены деревьями. Это способствует развитию, преображению города. Чистая окружающая среда, свежий воздух — факторы, влияющие на формирование и рост здорового, физически здорового, сознательного будущего поколения. Для этого, думаю, нужно продолжить эту акцию, — сказал классный руководитель 11 класса школы-лицея № 59 имени Карима Мынбаева Нурбек Ерикулы.

    Аллея выпускников
    Фото: акимат Астаны

    В Астане проходит масштабная экоакция. Она длится пять недель, каждая из которых посвящена определенной теме. Эта неделя проходит под названием «Киелі мекен».

    А третья неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

    Аллея выпускников
    Фото: акимат Астаны

    Период до 4 мая — «Өнегелі ұрпақ», который будет посвящен уборке и благоустройству дворов и территорий домов престарелых, где проживают ветераны.

    Пятую неделю назвали «Мөлдір бұлақ», в рамках нее очистят от мусора все водоемы — окрестности рек и озер.

    Аллея выпускников
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Астана Экология Общество Благоустройство школа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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