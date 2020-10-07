Аллею участников ВОВ в честь 75-летия Победы открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аллею участников ВОВ открыли в парке имени Первого Президента в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посадку двухсот деревьев в память о воинах-казахстанцах с установкой мемориальной плиты инициировало Республиканское общественное объединение «Совет генералов» при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева. Партнерами акции выступили ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны» и акимат Алматы.

Сама же идея создания Аллеи принадлежит члену президиума РОО «Совет генералов», генерал-майору Алмасбеку Сеитовичу Абдрахманову.

«Здесь посажено двести саженцев клена. Посмотрите, как солдаты стоят молодые стволы! Пройдут годы, многое забудется, но листья клена будут шептать: «Спасибо тебе, воин! Спасибо тебе, отец! Спасибо тебе, ветеран! Спасибо, что помог победить фашизм!». Многие мне говорили дать персональные имена деревьям в честь героев, но я решил не делать этого. У нас очень много героев, а деревьев всего 200. Поэтому, если кто-то из потомков воинов не увидит дерево с именем своего деда или прадеда, это будет неправильно. Пусть вся аллея служит памятью о подвиге каждого солдата войны», - рассказал в ходе открытия Аллеи Алмасбек Абдрахманов.

Почтить память казахстанцев-участников Великой Отечественной войны собрались ветераны войны, труженики тыла, генералы и ветераны военной службы, воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», представители государственных органов и неправительственных организаций, журналисты и посетители парка.

«На протяжении многих лет Фонд Нурсултана Назарбаева и «Совет генералов» сотрудничают в сфере воспитания казахстанской молодежи в духе патриотизма. Формирование у молодых казахстанцев высокого патриотического сознания, чувства верности к своей Родине, забота старшего поколения о будущем - это особый вклад в национальную идеологию Казахстана. Своей задачей мы видим не только прививание возвышенного чувства любви к Отчизне, но и возможность показать новому поколению смысл и содержание духовно-нравственных ориентиров. Такие акции, как «Мы помним - мы гордимся!», демонстрируют пример мужества и великого подвига нашего народа. А «Аллея участников ВОВ» увековечит память обо всех участниках войны», - отметил директор представительства Фонда Нурсултана Назарбаева в городе Алматы Сергей Тохтаров.

Отметим, что презентация Аллеи была запланирована в канун Дня Победы, но из-за введения карантинных мер ее перенесли.

«Весь год мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в наши планы, не говоря уже об укладе жизни, мы рады в такой светлый и солнечный день презентовать наш общий и полезный проект - «Аллея участников ВОВ». В течение всего года мы проводим военно-патриотическую акцию «Мы помним - мы гордимся!», непосредственное участие в которой принимает наша молодежь. В частности, руками курсантов военных учреждений еще весной были высажены эти замечательные деревья. Уверен, что с особой заботой они будут относиться к ним, помня о мужественных подвигах своих предков», - заключил председатель Президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор Махмут Телегусов.

«Аллея участников ВОВ» находится в западной части Парка имени Первого Президента РК возле этносада «Жети Казына».