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Аллею Победы открыли в Актау

30 Декабря 2021 18:36
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Аллею Победы открыли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау, на территории вблизи департамента по делам обороны Мангистауской области, состоялось мероприятие, посвященное открытию патриотической Аллеи Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости страны, приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, вице-министр обороны Мухамеджан Таласов, представители республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» генерал-майоры Марат Нагуманов, Владимир Шацков, Алсай Джуманов, Геннадий Носоновский, контр-адмирал Ратмир Комратов, полковник запаса Жума Тайжанов, Гани Артыков, личный состав местных органов военного управления, командиры воинских частей Актауского гарнизона и представители местных исполнительных органов.

Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной воинам, погибшим во Второй мировой войне. Аким области Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с 30-летием Независимости РК и отметил, что память о героях, отдавших жизнь в боях за Отечество всегда будет жить в сердцах их потомков.

«Сегодня в Мангистауской области проживают 6 ветеранов второй мировой войны. Государство всячески поддерживает и заботится о фронтовиках. Глава государства уделяет большое внимание улучшению быта ветеранов войны и тыла. Потому что без ваших подвигов в той страшной войне не было бы и нашего независимого Казахстана, шагнувшего сегодня в светлое будущее. Поэтому я считаю, что отдать должное ветеранам, заботиться о них– это священный долг как нашего, так и следующего поколения», - сказал Нурлан Ногаев.

На территории аллеи расположены статуя казахстанского воина, участвовавшего в Великой Отечественной войне, гранитные постаменты с именами мангистаусцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, стенды с портретами выдающихся деятелей Казахстана и героев Великой Отечественной войны.

В ходе собрания ряд заслуженных граждан были награждены юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственными письмами акима Мангистауской области.

Кроме того, глава региона ознакомился с работой департамента по делам обороны Мангистауской области и осмотрел военно-патриотический музей. Нурлан Ногаев также встретился с молодыми солдатами из осеннего призыва, и пожелал им удачи в исполнении служебного долга перед Родиной.


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#ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Мангистауская область   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аружан Саптарова

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