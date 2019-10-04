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Аллею Нурпеиса Байганина открыли в Актобе
4 Октября 2019 12:11
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе возле корпуса университета имени Кудайбергена Жубанова по улице Гришина открылась аллея имени поэта Нурпеиса Байганина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На празднике в честь открытия аллеи имени корифея казахской литературы, известного акына, сказителя и музыканта присутствовали его родственники, студенты, творческая интеллигенция.
«За свою историю наш вуз пережил много изменений, сегодня мы университет, который занимает 4 место во всём Казахстане, но мы не стоим на месте. Сегодня возле корпуса, который носит имя Нурпеиса Байганина, открываем аллею имени этого великого акына. И если студенты будут знать известных личностей и подражать Нурпеису Байганину, наверняка, они сами станут великими людьми», - отметил проректор по стратегическому развитию университета Куанышбек Шункеев.
Сноха Нурпеиса Баганина Манаш Байганина выразила огромную благодарность руководству университета за сохранение памяти и рассказала, что её дочь какое-то время работала в университете, а внучка пару лет назад закончила здесь факультет иностранных языков – теперь они продолжатели фамилии Байганиных.
«Мне всегда говорят: «Нурпеис Байганин – не только твой дед, это дед всех нас, казахов», действительно, в мировой культуре всегда остаётся чьё-то имя, дед известен не только в Казахстане, его произведения переводили на другие языки. То, что именно языковому, филологическому факультету, а затем и аллеи при корпусе было присвоено имя Нурпеиса Байганина - это огромная гордость, наверное, так и должно было случиться», - сказала внучка поэта Гульмира Байганина.
Ключевые слова: Актюбинская область, Культура,
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