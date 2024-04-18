Аллею молодоженов открыли в Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие Аллеи молодоженов «Жас жұбайлар аллеясы» в парке «Гулдер» — излюбленном месте прогулок жителей микрорайона Кулагер. Мероприятие состоялось в рамках кампании «Алматы – наш общий дом», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Счастливых молодоженов зарегистрировали в парке под звуки марша Мендельсона, молодым семьям дали бата (благословение) уважаемые аксакалы. Праздничную атмосферу дополнили выступления приглашенных на открытие Аллеи молодоженов звезд казахстанской эстрады.

- Мы с мужем Юрием познакомились 17 апреля, на это же число выпала дата регистрации. Пришли на регистрацию брака с родственниками, и каково же было наше удивление, когда нам предложили посадить дерево в знак нашего союза, - поделилась радостью одна из участниц торжественного мероприятия Татьяна Степанова.

Фото: акимат Алматы

В Алматы за 2023 год было зарегистрировано более 16 тысяч браков, за первый квартал 2024 года - 4399 браков, а в День влюбленных 15 апреля - 92 брака.

Кроме того, здесь же в парке «Гулдер» молодожены и другие участники мероприятия высадили около 30 саженцев лиственного вяза. Весь необходимый инвентарь (перчатки, лопатки и саженцы) был предоставлен акиматом Жетысуского района.

Фото: акимат Алматы

- Сегодня волшебный день, никогда не думали, что у нас будет такая регистрация брака. Мы получили большое количество положительных эмоций, а также в честь знаменательного дня посадили деревья. Ата и апа, которые живут в браке уже 50 лет, дали нам бата, что было для нас очень приятно! Спасибо за такой праздник, мы никогда не забудем этот день! - сказал Айдын Абдраимов.

С 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.