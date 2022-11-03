Аллею дружбы народов открыли в Байконуре

3 Ноября 2022, 02:44

3 Ноября 2022, 02:44

Аллею дружбы народов открыли в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре появился новый объект городской инфраструктуры - аллея «Дружба народов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие камня на месте закладки аллеи было посвящено 30-летию подписания Договора о дружбе между Казахстаном и Россией и прошло с участием руководителей городской администрации, казахстанских организаций, представителей Совета аксакалов Байконура, молодежи города.

Приглашенные гости высадили 240 молодых яблоневых саженцев в парке первостроителя Байконура Георгия Шубникова.

Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин отметил, что город Байконур имеет особый международный статус и является ярким примером дружбы и сотрудничества двух государств – Казахстана и России. А администрация уделяет большое внимание поддержанию стабильности общественных отношений, созданию условий для развития гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений среди горожан.

«Новая аллея Дружбы станет символом реализации совместных планов и проектов, укрепления дружбы и сотрудничества в нашем общем доме под названием Байконур», - подчеркнул руководитель управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Нариман Макулбеков.