«Аллею добропорядочности» создали дети в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре дети рассказали о добропорядочности рисунками. У входа в городскую художественную школу на мольбертах выставили необычные детские рисунки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе акции более 170 учащихся 27 пришкольных лагерей прислали рисунки на тему «Честный труд - добропорядочность в жизни!». Организаторы собрали рисунки и разместили их в детской художественной школе Павлодара, - сообщили в управлении образовании Павлодарской области. - Рисунки были размещены на мольбертах перед центральным входом школы в виде аллеи на территории школы для удобного просмотра членами жюри и зрителями выставки».

Акцию «Аллея добропорядочности» среди учеников школ Павлодара всех возрастов в ходе проекта «Адалұрпақ» провело молодёжное общественное объединение «Молодёжь совместно с проектным офисом Ertis-аdaldyq аlańy и отделом образования города.

«Цель - привитие добропорядочного поведения у подрастающего поколения - школьников, формирование антикоррупционной модели поведения в молодёжной среде», - добавили в отделе образования.

На проект попали индивидуальные и коллективные работы. В рисунках дети максимально раскрыли своё видение и понимание добропорядочного поведения в обществе. Жюри акции отметило 50 лучших работ. Победителям, пообещали в управлении, в ближайшее время проектный офис Ertis-аdaldyq аlańy в ближайшее время вручат благодарственные письма.

«Дети в своих рисунках показывают пример честного труда для молодёжи и старшего поколения», - сказала руководитель художественной школы Ляйля