24 Мая 2022 22:00

Аллея спорта появилась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Тхэквондисты, дзюдоисты, боксеры, теннисисты, гимнасты и представители других федераций заложили в Центральном парке Караганды Аллею спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акции приняли участие около 80 взрослых и юных спортсменов.

На пустыре вдоль пешеходной дорожки в парковой зоне со стороны улицы Ержанова высадили более 170 саженцев. В будущем здесь установят каменную плиту или арт-объект малой архитектурной формы с именами прославленных земляков-чемпионов.

Идея провести акцию родилась в спортивной среде.

«Мальчишки и девчонки, которые сейчас серьезно занимаются спортом, должны на кого-то равняться. Телефон и соцсети не заменят им истинных идеалов. Вот для этого мы и решили провести эту акцию, которая, думаю, всколыхнула в ребятах патриотические чувства, любовь к своему городу, гордость за знаменитых земляков. В дальнейшем аллея будет пополняться насаждениями в честь новых чемпионов мира, Европы и Азии из Карагандинской области», – сказал участник высадки деревьев предприниматель Александр Кику.

Чтобы саженцы в дальнейшем не погибли без должного ухода, с управлением парками достигнута договоренность об их постоянном поливе в летний период.