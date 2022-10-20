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Аллея спасателей появилась в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Октября 2022, 21:21
Аллея спасателей появилась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре парка Победы Караганды открыли Аллею спасателей. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику сотрудников МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие посетили власти города, ветераны органов гражданской защиты и родственники погибших при исполнении служебного долга. Участники почтили память героев минутой молчания.

Здесь же новые сотрудники ДЧС Карагандинской области приняли присягу. Торжественным маршем прошли подразделения ведомства.

Организаторы и гости посадили первые деревья.

В будущем планируется установить на аллее монумент в память о погибших спасателях.

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Карагандинская область   Экология   МЧС   Караганда  
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