Аллея Независимости появилась в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аллея расположилась в Рудненском парке «Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Рудного Куандыка Испергенова.

На аллее высадили молодых 25 елей.

«Присутствие елей на территории парка делает его более уютным и притягательным для рудничан. Кроме этого, ели благоприятно влияют на воздух, способствуют улучшению состояния окружающей среды», – отметил аким города в своем посте.

Отмечается, что открытие аллеи посвящено 30-летию Независимости Казахстана. В дальнейшем здесь планируется высадка ясеней, пирамидальных тополей и других видов деревьев.