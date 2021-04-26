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    22:20, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Аллея Независимости появилась в Рудном

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аллея расположилась в Рудненском парке «Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Рудного Куандыка Испергенова.

    На аллее высадили молодых 25 елей.

    «Присутствие елей на территории парка делает его более уютным и притягательным для рудничан. Кроме этого, ели благоприятно влияют на воздух, способствуют улучшению состояния окружающей среды», – отметил аким города в своем посте.

    Отмечается, что открытие аллеи посвящено 30-летию Независимости Казахстана. В дальнейшем здесь планируется высадка ясеней, пирамидальных тополей и других видов деревьев.

    Теги:
    30 лет Независимости Костанайская область
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