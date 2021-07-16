Аллея надежды появилась в колонии Павлодара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В учреждении максимальной безопасности АП-162 /4 департамента УИС по Павлодарской области осужденный высадил саженцы цветов к всемирному Дню Нельсона Манделы. На территории колонии обустроили небольшой участок, посадили цветы и установили радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Павлодарской области.

«18 июля – День Нельсона Манделы. Этот человек внёс огромный вклад в формирование прав человека, в частности заключенных. Идея соорудить Аллею надежды пришла мне ещё зимой. Тогда же я спросил разрешения у администрации учреждения, посадил семена цветов в теплице и ухаживал за ними. И вот теперь эта Аллея символизирует для нас всех надежду на будущее, на свободу. У каждого из нас своя надежда - на то, что ждут, любят, простят.... Благодарен сотрудникам учреждения за то, что дали возможность вот так «разгрузиться» психологически» , - поделился Александр.

Он отбывает наказание за причинение вреда здоровью, до конца срока ему осталось ещё пять лет.

В оформлении новой достопримечательности колонии приняли участие пять осужденных.

« Ежегодно в преддверии Дня Нельсона Манделы мы рассказываем осужденным об этом человеке, но в этом году заключённые сами обратились с инициативой создать Аллею. Каждый из них - чей-то сын, брат, и у каждого должна быть надежда, которая не даст им падать духом», - отметил начальник учреждения Ержан Шалгынбаев.

Нельсона Мандела - один из самых известных активистов за права человека провел в местах заключения 27 лет.



