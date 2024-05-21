«Аллея матерей» открылась в Шымкенте

В Шымкенте открылся сквер под названием «Аллея матерей». Он расположился по улице Желтоксан, между улицами Бейбитшилик и Момышулы. В открытии нового места отдыха принял участие аким города, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

На торжественной церемонии открытия собралось много горожан. Отметив, что в рамках празднования юбилея третьего мегаполиса уже сделано немало добрых дел, глава города поздравил жителей с открытием нового объекта.

Фото: Акимат г. Шымкент

— По поручению Главы государства в городе продолжается работа по созданию комфортной среды для населения. И вот один из новых объектов — сквер. Все это для вас и для ваших детей. Этот проект был построен на средства спонсоров. В Шымкенте осуществляются проекты, выгодные, создающие комфорт для населения. А наша цель — поддерживать и заботиться об общем имуществе, — сказал Габит Сыздыкбеков.

Действительно, новое место отдыха привлекает внимание своим уникальным оформлением. В центре сквера стоит фигура, символизирующая мать в кимешек, она выполнена в современном стиле. Вся фигура «Кимешекті ана» выполнена с любовью, в нее вложена душа мастера. Она создает впечатление, будто вокруг себя распространяет ласку, все добро мира.

Фото: акимат г. Шымкент

Мама — это великое слово. Каждый из нас всегда будет помнить мамин голос, глаза и, конечно, мамины руки. Мама научила всему: говорить, ходить. Мама всегда рядом. Недаром говорят, что мать одной рукой качает колыбель, а другой — целый мир.

Данный проект реализуется за счет спонсора.

— Мы взяли на себя ответственность за создание этого сквера. Каждый метр его территории благоустроен по согласованию с жителями. «Аллею мам» мы хотели назвать в честь известного предпринимателя, мецената, внесшего большой вклад в процветание Шымкента Рашкуль Оспаналиевой, а также в честь всех матерей, — говорит Еркингуль Жалеловна.

Этот сквер, несомненно, станет любимым местом отдыха и прогулок как для взрослых, так и для детей.

Фото: акимат г. Шымкент

Напомним, на территории города Шымкент имеется 10 парков, 44 скверов и аллей, которые поддерживаются в надлежащем состоянии управлением развития городской комфортной среды. В ближайшее время завершится строительство еще одного сквера, который строится за счет спонсоров и скоро будет введен в эксплуатацию.