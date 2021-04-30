Аллея имени Салтанат Рахимбековой пополнилась новыми деревьями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном парке состоялась массовая посадка деревьев у аллеи имени Салтанат Рахимбековой. В ходе экологической акции были посажены 110 деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На посадке деревьев у аллеи имени Салтанат Рахимбековой приняли участие руководители госорганов, депутаты Парламента РК, общественные деятели, коллеги, ученики, друзья, семья и родственники Рахимбековой Салтанат Темиркуловны.

Как отметили организаторы в лице Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global и Общественного Фонда Салтанат Рахимбековой, данная экологическая акция проводится в поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по масштабному озеленению Казахстана путем высадки свыше двух миллиардов деревьев по всей республике в течение ближайших пяти лет.

Как отметил Толеутай Рахимбеков - первый заместитель председателя партии «Ауыл», супруг Салтанат Рахимбековой, аллея была основана 10 октября прошлого года.

«В октябре прошлого года мы посадили 55 деревьев. Потому что Салтанат ушла из жизни в возрасте 55 лет. Теперь она навсегда останется в нашей памяти в этом возрасте. На этот раз мы планируем посадить 110 деревьев. Половину из них будут сажать родственники, остальную часть - близкие и родные. Теперь, посоветовавшись со специалистами, весной и осенью будем сажать деревья, тем самым увеличив их количество. Благодарим акимат Нур-Султана, также районные акиматы, администрацию парка за поддержку данного мероприятия. Конечно, искренне благодарим коллег и друзей за помощь», - прокомментировал Толеутай Рахимбеков.

Общественный деятель Айгуль Соловьева рассказала, что посадка деревьев на аллее будет проводиться традиционно и пополняться зелеными насаждениями ежегодно.

«Мы с огромным сожалением сегодня вспоминаем о том, что потеряли такого солнечного, светлого человека, который безвозмездно делал для общества. Аллея всегда будет дарить жителям свою атмосферу. Безусловно, ее последователи, ученики будут ухаживать, улучшать, это хороший пример того, как человек оставляет «зеленый» след после всех своих проектов, которые Салтанат Темиркуловна проводила в Казахстане», - отмечает Айгуль Соловьева.

«Мы очень давно работали с Салтанат Темиркуловной в рамках проектов, касающихся развития женского предпринимательства «Coca-Cola белестері». Этот проект существует девятый год. За прошедшие 8 лет более 35 тысяч женщин получили знания в области предпринимательства. Конечно, очень было трудно, когда ушла из жизни Салтанат Темиркуловна. Она сделала очень многое не только для нашего проекта, но в целом для развития «зеленой» экономики в Казахстане. Она всегда старалась, как можно лучше внедрялась на практике. У нее всегда были хорошие и прогрессивные идеи. Я думаю, то Коалиция будет достойно продолжать ее дело и мы будем продолжать работать над проектами», - отметила в свою очередь менеджер по правительственным и общественным связям компании «Coca-Cola» в странах Центральной Азии и Кавказа Александра Аккирман.

Отметим, Аллея имени Салтанат Рахимбековой открылась в октябре 2020 года ее соратниками и учениками в целях увековечения ее имени и передачи ее трудов, бесценного вклада в развитие гражданского общества, «зеленой» экономики и в сферу охраны окружающей среды из поколения в поколение.

Рахимбекова Салтанат Темиркуловна (1965-2020) - основатель Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global и ряда общественных организаций по поддержке сельских женщин и молодежи, член Совета по переходу к «зеленой» экономике при Президенте Республики Казахстан, президент Гражданского Альянса Казахстана, Председатель Общественного Совета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, лидер «зеленой» экономики, общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, автор более 200 научных статей и двух книг «Зеленый путь: Expo-2017 и зеленая экономика» (2018 г.), «Зеленый код Устойчивого развития» (2020г.)

При жизни внесла бесценный вклад в развитие гражданского общества, в том числе, в развитие «зелёной» экономики, экологии и женского предпринимательства на селе, успешно реализовав десятки социальных проектов, создав устойчивые площадки, как центры зеленых технологий в 7 регионах Казахстана, форумы сельских женщин, движение лидеров по Целям устойчивого развития ООН.







