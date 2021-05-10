Аллея имени Мусагали Дуамбекова открыта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось торжественное открытие аллеи имени заслуженного общественного деятеля и эксперта в области экологии Мусагали Дуамбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии аллеи приняли участие родные, близкие, друзья, коллеги ученого, представители государственных органов. Во время мероприятия прозвучали воспоминания о Мусагали Дуамбекове.

По словам супруги умершего эколога Айгуль Абдуалиевой, в прошлом году 5 мая деятелю исполнилось бы 60 лет.

«Все знают Мусагали Дуамбекова. Он был истинным гражданином страны. Пусть земля будет ему пухом. Нашим детям нет еще и 18 лет. Пусть они будут такими же сильными, как и их отец, настоящими гражданами и патриотами своей страны. Мусагали был опорой не только для семьи, но и для казахского народа. Он был гражданином, который открыто высказывал свое мнение и прямо смотрел в глаза людям», - сказала она.

Стоит отметить, после смерти мужа Айгуль Абдуалиева возглавила Международную академию экологии. У М. Дуамбекова остались три сына и дочь.

«Самый младший у нас – Исламгали. Пусть он посадит дерево и гордится своим отцом», - отметила А. Абдуалиева.

Мусагали Дуамбеков – был известным общественным деятелем, внесшим большой вклад в экологию страны, экспертом в области экологии, доктором технических наук, профессором, президентом Международной академии экологии РК, вице-президентом Гражданского альянса Казахстана, академиком Международной академии «Евразия» РК, академиком Международной академии традиционной и экспериментальной медицины Кыргызской Республики, руководителем проектного офиса «Адалдық алаңы» при Министерстве сельского хозяйства РК, членом Специальной мониторинговой группы Агентства РК по борьбе с коррупцией.

Аллея и мемориальная доска имени Мусагали Дуамбекова были открыты в парке, расположенном напротив жилого комплекса «Городской Романс» по улице Панфилова. Открытие аллеи было проведено Международной академией экологии при поддержке акимата города Нур-Султан и Ассоциации природоохранных организаций Казахстана.

Фото: baq.kz