«Аллея дружбы» появилась в одной из школ Кокшетау
Как отметили организаторы, основная цель проведения мероприятия - воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного отношения к природе, улучшение экологической ситуации родного края, сплочение семьи в общем деле, продвижение ценностей труда.
В акции приняли участие руководитель управления образования области Бейбит Жусупов, педагоги, учащиеся, родители, а также сотрудники ТОО «Зеленстрой» и АО «Кокшетауминводы».
В ходе мероприятия участниками высажено 30 молодых саженцев ели.
«Посадить дерево легко, а вырастить сложно. За ним нужно ухаживать, поливать, удобрять, орошать. Это равносильно воспитанию молодого поколения, которым должны прививаться любовь к родине, заботливое отношение к окружающей среде, уважение к старшим, сочувствие нуждающимся. В этом огромная роль родителей и педагогов. Уверен, что данная акция будет способствовать укреплению дружбы между представителями всех этносов, проживающих в нашем регионе», - отметил руководитель управления образования Бейбит Жусупов.
В школе-гимназии №13 «Экос» обучаются более полутора тысяч детей разных национальностей. В их числе белорусы, поляки, немцы, азербайжанцы, армяне, татары, башкиры, ингуши, корейцы, болгары и другие.
Активное участие в мероприятия приняли семьи, в которых сплелись традиции разных народов.
«Во все времена всегда говорилось, что ничто так не сближает человека, как совместный труд. Сегодняшняя акция тому подтверждение. Каждый народ имеет богатую культуру, у которого от поколения к поколению передаются традиции и обычаи, но всех их объединяет желание жить в мире, согласии и единстве», - поделились представители семей.
Участники выразили надежду, что проведение экологических акций станет доброй традицией и послужит их вкладом в озеленение страны.