«Аллея дружбы» появилась в одной из школ Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В экологической школе-гимназии №13 «Экос» города Кокшетау прошла акция по посадке деревьев. По итогам акции на территории организации образования создана «Аллея дружбы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы, основная цель проведения мероприятия - воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного отношения к природе, улучшение экологической ситуации родного края, сплочение семьи в общем деле, продвижение ценностей труда.

В акции приняли участие руководитель управления образования области Бейбит Жусупов, педагоги, учащиеся, родители, а также сотрудники ТОО «Зеленстрой» и АО «Кокшетауминводы».

В ходе мероприятия участниками высажено 30 молодых саженцев ели.

«Посадить дерево легко, а вырастить сложно. За ним нужно ухаживать, поливать, удобрять, орошать. Это равносильно воспитанию молодого поколения, которым должны прививаться любовь к родине, заботливое отношение к окружающей среде, уважение к старшим, сочувствие нуждающимся. В этом огромная роль родителей и педагогов. Уверен, что данная акция будет способствовать укреплению дружбы между представителями всех этносов, проживающих в нашем регионе», - отметил руководитель управления образования Бейбит Жусупов.

В школе-гимназии №13 «Экос» обучаются более полутора тысяч детей разных национальностей. В их числе белорусы, поляки, немцы, азербайжанцы, армяне, татары, башкиры, ингуши, корейцы, болгары и другие.

Активное участие в мероприятия приняли семьи, в которых сплелись традиции разных народов.

«Во все времена всегда говорилось, что ничто так не сближает человека, как совместный труд. Сегодняшняя акция тому подтверждение. Каждый народ имеет богатую культуру, у которого от поколения к поколению передаются традиции и обычаи, но всех их объединяет желание жить в мире, согласии и единстве», - поделились представители семей.

Участники выразили надежду, что проведение экологических акций станет доброй традицией и послужит их вкладом в озеленение страны.