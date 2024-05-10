Аллея деятелей культуры и искусства появилась в Кокшетау. 20 яблонь посадили сотрудники организаций культуры, внеся свой вклад в республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Учреждения культуры Акмолинской области поддержали экологическую акцию «Таза Қазақстан». Сегодня в такой знаковый день - День Победы - мы открываем аллею деятелей культуры и искусства. Участие приняли все 11 учреждений культуры Акмолинской области: два театра, филармония, ДК «Кокшетау», библиотеки, музеи, - сообщила руководитель управления культуры Айгуль Сабитова.

Посадить 20 яблонь приехали заслуженные работники культуры, дирижёры, вокалисты, библиотекари, сотрудники музеев.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

- Я думаю, это долг каждого гражданина Казахстана. Ведь эта война коснулась каждого человека. Я знаю, что принесла нам она. Каким трудом была завоевана победа. Кровью, жизнью наших отцов и дедов. Мамины брат и отец погибли на войне, мой папа пришел с войны инвалидом … Эта память сохранится на всю нашу жизнь, потому что мы прочувствовали это, - отметила принявшая участие в акции заслуженная артистка РК Шолпан Дукумбаева.

Теперь за посаженными яблонями будут присматривать и поливать. На здании ДК «Кокшетау» установлены камеры видеонаблюдения, что поможет избежать вандализма. Организаторы отметили, что позже возле каждого дерева появится табличка с названием организации, сотрудники которой его посадили.