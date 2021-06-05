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«Аллея братства Турции и Казахстана» открылась в столичном парке

5 Июня 2021, 16:57
«Аллея братства Турции и Казахстана» открылась в столичном парке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном в Президентском парке, самом престижном парке Нур-Султана, открылась «Аллея братства Турции и Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Турции в Казахстане.

30 деревьев, олицетворяющих каждый год отношений между двумя братскими странами, были посажены на алее, которая открылась на берегу реки Ишим и расположилась напротив резиденции Президента Казахстана - Акорда.

Церемонию открытия провели Посол Турции в Нур-Султане Уфук Экиджи и Заместитель акима г. Нур-Султан Бахтияр Макен с участием Президента Международной Тюркской Академии Дархана Кыдырали, Посла Азербайджана Рашад Мамадова, директора департамента МИД РК Онталап Оналбаева и представителей турецкой общины в Нур-Султане.

Открытие аллеи состоялось в канун 30-летия независимости Казахстана. Как известно, Турция была первой страной, признавшей независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя братскими странами были установлены 2 марта 1992 года.

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