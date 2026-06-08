Аллергия не приговор: аллерголог рассказала о современных методах лечения

Несмотря на то что аллергия является наследственным заболеванием, она поддается лечению. Для этого специалисты определяют точную причину возникновения аллергии и применяют специальный метод терапии. Об этом аллерголог Нургуль Ганикызы рассказала в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент Kazinform.

— С начала июня для людей, страдающих аллергией, наступает один из самых неблагоприятных периодов. В это время начинают слезиться, чесаться и краснеть глаза, человек часто чихает. Кроме того, появляется заложенность носа и насморк, а в некоторых случаях могут возникать кашель и одышка, — отметила специалист.

По ее словам, основной причиной таких симптомов является пыльца растений.

— Именно в этот период многие растения начинают цвести и выделять в воздух пыльцу. Несмотря на то что природа в это время расцветает, для людей, страдающих аллергией, этот период нельзя назвать легким. Аллергическую реакцию вызывают пыльца деревьев, трав и сорных растений. В Казахстане среди них наиболее часто встречается аллергия на полынь. Поэтому в летний период у многих людей симптомы аллергии усиливаются, — сказала она.

кадр из видео

Специалист подчеркнула, что, хотя аллергия является наследственным заболеванием, ее можно лечить.

— В настоящее время существует эффективный метод лечения, который называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Этот метод лечения хорошо внедрен в Казахстане, в том числе в городе Астане, и уже показывает положительные результаты, — сообщила Нургуль Ганикызы.

По словам специалиста, лечение проводится по индивидуальной схеме для каждого пациента.

— Например, если у человека аллергия на пыльцу полыни, мы постепенно адаптируем организм к этому аллергену путем введения его в определенных дозах. В результате интенсивность аллергической реакции снижается. Однако такое лечение требует длительного времени, — пояснила она.

Также специалист отметила, что перед назначением лечения необходимо прежде всего установить точную причину аллергии.

— Для этого мы проводим специальную диагностику и назначаем анализы. На основании результатов обследования для каждого пациента составляется индивидуальный план лечения, — сказала аллерголог.

Напомним, что Министерство здравоохранения приступило ко II этапу клинических исследований отечественного препарата, предназначенного для лечения аллергии на пыльцу полыни — одной из самых распространенных причин сезонной аллергии в стране.