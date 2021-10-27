Алкоголем с поддельными учетными марками торговали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.

«В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области И. Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию. В дальнейшем перепродавала в магазинах Костаная», - говорится в сообщении АФМ.

Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.

Заведующая приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.