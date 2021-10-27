11:11, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Алкоголем с поддельными учетными марками торговали в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
«В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области И. Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию. В дальнейшем перепродавала в магазинах Костаная», - говорится в сообщении АФМ.
Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.
Заведующая приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.