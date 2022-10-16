Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Алкоголь уже три года не продают в двух селах Костанайской области
16 Октября 2022, 01:27

Алкоголь уже три года не продают в двух селах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селах Шили и Милисай Джангельдинского района Костанайской области за последние три года не зарегистрировано ни одного преступления. Одна из главных причин - полный отказ от продажи алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об уникальном опыте на своей странице в Facebook рассказал начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков.

Как сообщил Ерлан Омарбеков, в сельском округе Шили проживает более 400 человек. На территории небольших сел Шили и Милисайзапрещена торговля любым алкоголем. И не в каком-то временном промежутке, а круглосуточно.

Как оказалось, это инициатива самих жителей. Сельчан поддержали и местные предприниматели. Вместе с тем, большую профилактическую работу проводят и стражи порядка.

По словам жителей, участковый инспектор Жанторе Кален работает на административном участке три года и первым делом наладил взаимодействие с жителями и аксакалами.

«За последние три года никаких правонарушений в нашем округе не зарегистрировано и не выявлено, ежедневно лично обхожу каждый дом, узнаю о проблемах и разговариваю с молодежью», - рассказывает Жанторе Кален.

В настоящее время в сельском округе Шили, по словам местного акима Ербола Досмагамбетова, 95 дворов, 7 крупных животноводческих хозяйств. В поселке три продуктовых магазина. За последние три года продажа спиртных напитков была полностью приостановлена.

«Мы сдали лицензию на продажу алкоголем, занимаемся торговлей продуктов и одежды. Сейчас в поселках тихо, на улице ни одного нетрезвого человека не увидишь», - говорит владелец магазина «Береке» Сауле Шоканова.


Кадр из видео/ facebook.com


Новости по теме
Централизованное водоснабжение в следующем году появится в 30 селах СКО
Водоснабжение отсутствует в 226 селах СКО
Контрафактную водку на 7 млн тенге изъяли в подпольном цехе в Костанайской области
Читайте также
Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов
Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау
Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта
Новый профессиональный праздник появился в Казахстане
Мы верим в литературу и культуру – генеральный координатор Sharjah International Book Fair
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив