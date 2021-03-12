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    12:05, 12 Март 2021 | GMT +6

    Алкоголь с поддельными марками продавали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султан предприятие реализовывало алкогольную продукцию с поддельными учётно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент экономических расследований по столице Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «Сотрудники департамента экономических расследований по городу Нур-Султан по результатам оперативно-розыскных мероприятий установили столичное предприятие, которое через свои складские помещения в продовольственные магазины города реализует алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками.

    По данному факту департаментом начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок)», - сообщили в ДЭР.

    Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.


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