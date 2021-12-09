Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске сотрудники полиции выявили партию с поддельной маркированной алкогольной продукции. Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов областного центра были изъяты 31 бутылка алкогольной продукции. При осмотре товара было заметно несоответствие учетно-контрольных марок, согласно стандартам и правилам маркировки подакцизного товара на территории РК.

Далее акцизные марки были проверены с помощью сертифицированной системы для считывания информации с УКМ, в ходе которых установлено отсутствие кодов в базе акцизных марок КГД МФ РК. За совершение правонарушения по ст.283 ч.2 КобАП РК «Нарушение правил маркировки (перемаркировка) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками» грозит наказание в виде штрафа в размере 150 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, а также лишение лицензии на реализацию алкогольной продукции.



