+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске

9 Декабря 2021 20:08
Поделиться:
Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске сотрудники полиции выявили партию с поддельной маркированной алкогольной продукции. Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области

Сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов областного центра были изъяты 31 бутылка алкогольной продукции. При осмотре товара было заметно несоответствие учетно-контрольных марок, согласно стандартам и правилам маркировки подакцизного товара на территории РК.

Далее акцизные марки были проверены с помощью сертифицированной системы для считывания информации с УКМ, в ходе которых установлено отсутствие кодов в базе акцизных марок КГД МФ РК. За совершение правонарушения по ст.283 ч.2 КобАП РК «Нарушение правил маркировки (перемаркировка) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками» грозит наказание в виде штрафа в размере 150 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, а также лишение лицензии на реализацию алкогольной продукции.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау
Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области
Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области
Популярное
1 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
2 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
3 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
4 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
5 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
6 «Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Читайте также
Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области
Нет желания встать на путь исправления – Дмитрий Демидов о реабилитации преступников-воров
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
«Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив