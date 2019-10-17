+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.81 EUR 430.27
RUB 6.06 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алкоголь разводили водопроводной водой в СКО

17 Октября 2019 14:10
Поделиться:
Алкоголь разводили водопроводной водой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экономических расследований выявил факт реализации поддельного алкоголя на сумму более 40 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Почти 2 млн бутылок алкоголя изъяли из оборота в Алматы
Пять подпольных цехов по изготовлению алкогольных напитков выявили в Алматы Сообщать о пьяных на улице призвали полицейские североказахстанцев Каким барам могут ограничить продажу алкоголя после 23:00 в столице

По информации ведомства, общий объем изъятой алкогольной продукции составил свыше 22 тысяч единиц.

«Кроме того, в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение подпольного цеха по производству суррогата. В нем в антисанитарных условиях алкогольная продукция разбавлялась водой из-под крана и разливалась по пластиковым емкостям. В ходе осмотра цеха изъято свыше 1 100 литров суррогата», - проинформировали в департаменте.

В складских помещениях обнаружили и изъяли 33 коробки табачной продукции производства РФ без казахстанских акцизных марок.

Идет досудебное расследование по уголовной статье о незаконном предпринимательстве. Проводятся следственные действия.

«В результате проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность, подрывающая не только экономику страны, но и оказывающая негативное воздействие на жизни и здоровье населения», - добавили в департаменте экономических расследований области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив