Алкоголь разводили водопроводной водой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экономических расследований выявил факт реализации поддельного алкоголя на сумму более 40 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, общий объем изъятой алкогольной продукции составил свыше 22 тысяч единиц.

«Кроме того, в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение подпольного цеха по производству суррогата. В нем в антисанитарных условиях алкогольная продукция разбавлялась водой из-под крана и разливалась по пластиковым емкостям. В ходе осмотра цеха изъято свыше 1 100 литров суррогата», - проинформировали в департаменте.

В складских помещениях обнаружили и изъяли 33 коробки табачной продукции производства РФ без казахстанских акцизных марок.

Идет досудебное расследование по уголовной статье о незаконном предпринимательстве. Проводятся следственные действия.

«В результате проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность, подрывающая не только экономику страны, но и оказывающая негативное воздействие на жизни и здоровье населения», - добавили в департаменте экономических расследований области.



