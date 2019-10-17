Алкоголь разводили водопроводной водой в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экономических расследований выявил факт реализации поддельного алкоголя на сумму более 40 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ведомства, общий объем изъятой алкогольной продукции составил свыше 22 тысяч единиц.
«Кроме того, в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение подпольного цеха по производству суррогата. В нем в антисанитарных условиях алкогольная продукция разбавлялась водой из-под крана и разливалась по пластиковым емкостям. В ходе осмотра цеха изъято свыше 1 100 литров суррогата», - проинформировали в департаменте.
В складских помещениях обнаружили и изъяли 33 коробки табачной продукции производства РФ без казахстанских акцизных марок.
Идет досудебное расследование по уголовной статье о незаконном предпринимательстве. Проводятся следственные действия.
«В результате проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность, подрывающая не только экономику страны, но и оказывающая негативное воздействие на жизни и здоровье населения», - добавили в департаменте экономических расследований области.
- Банковский терминал похитили двое актюбинцев
- Лжеторговец автозапчастями обманул жителей Петропавловска
- Производство продуктов питания увеличилось в Северном Казахстане
- Какие нарушения допускают реализаторы социально значимых товаров в СКО
- 14 гражданам предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности – КНБ РК
- Часы добропорядочности проводят для учителей СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана