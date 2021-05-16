Алкогольные напитки пропытались провести в тюрьму в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Водитель легковушки попытался ввезти в место лишения свободы спиртные напитки, которые обнаружила служебная собака Одри, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На контрольно-пропускном пункте транспортных средств УУИС-15 водитель автотранспорта марки ВАЗ гражданин В. пытался провести спиртные напитки вонутрь исправительного учреждения», – сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Нацгвардии Казахстана Багдат Амангельды.

При досмотре служебная собака по кличке Одри воинской части 6679 указала активным поведением на багажник автомобиля. Гвардейцы немедленно начали проверять обозначенное место.«При тщательном досмотре специалист-инструктор рядовой Медет Тлектес со своей служебной собакой обнаружили запрещенные предметы, а именно алкогольные напитки, спрятанные ухищренным способом, обмотанные скотчем. Запрещенные предметы были переданы сотрудникам УУИС для дальнейшего разбирательства», – добавил Багдат Амангельды.