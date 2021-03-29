Алкоголь не снижает риск заражения COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам в социальной сети советуют пить больше алкоголя, чтобы защититься от COVID-19. Пост с рекомендацией опубликован Facebook. Автор видео утверждает, что лучше всего против болезни помогают пиво, вино, спиртовые настойки и бальзамы. На самом деле никаких научных подтверждений этому нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Миф о том, что алкоголь может «простерилизовать» организм изнутри, убив все вирусы, существует уже давно и не раз опровергался. Тем не менее, с началом пандемии COVID-19 он обрел новую популярность. Сторонники такого метода профилактики утверждают, что способность алкоголя убивать вирусы якобы доказана учеными.

Исследования о влиянии спиртосодержащих веществ на вирусы в целом и коронавирус SARS-CoV-2 в частности действительно существуют. Однако они касаются использования спирта лишь для дезинфекции рук и поверхностей, а не употребления алкоголя внутрь.

На сайте ВОЗ опубликовано опровержение мифа о пользе употребления алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Специалисты подчеркивают, что спиртосодержащие растворы эффективны лишь для дезинфекции рук и поверхностей.

Более того, уже зарегистрирован ряд случаев, когда в попытке обезопасить себя от вируса, люди умирали от отравления контрафактным алкоголем.

Ученые сходятся во мнении, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести серьезный вред здоровью, в том числе и иммунной системе. Таким образом, при встрече с вирусом организм может оказаться не способен противостоять ему.