Алкоголь не снижает риск заражения COVID-19
Миф о том, что алкоголь может «простерилизовать» организм изнутри, убив все вирусы, существует уже давно и не раз опровергался. Тем не менее, с началом пандемии COVID-19 он обрел новую популярность. Сторонники такого метода профилактики утверждают, что способность алкоголя убивать вирусы якобы доказана учеными.
Исследования о влиянии спиртосодержащих веществ на вирусы в целом и коронавирус SARS-CoV-2 в частности действительно существуют. Однако они касаются использования спирта лишь для дезинфекции рук и поверхностей, а не употребления алкоголя внутрь.
На сайте ВОЗ опубликовано опровержение мифа о пользе употребления алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Специалисты подчеркивают, что спиртосодержащие растворы эффективны лишь для дезинфекции рук и поверхностей.
Более того, уже зарегистрирован ряд случаев, когда в попытке обезопасить себя от вируса, люди умирали от отравления контрафактным алкоголем.
Ученые сходятся во мнении, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести серьезный вред здоровью, в том числе и иммунной системе. Таким образом, при встрече с вирусом организм может оказаться не способен противостоять ему.