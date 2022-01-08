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    11:08, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Алкоголь и спирт под запретом на период ЧП в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области запретили реализацию алкогольной продукции и этилового спирта на период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности региона Ербола Оспанова, запрет действует согласно новому приказу коменданта.

    «Руководитель департамента полиции региона вчера подписал приказ, согласно которому идет запрет на период действия чрезвычайного положения на реализацию алкогольной продукции и этилового спирта на территории всей Акмолинской области», - отметил Е. Оспанов.

    Информацию подтвердили в департаменте полиции Акмолинской области.



    Теги:
    ЧП-2022 Акмолинская область
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