Алкоголь и спирт под запретом на период ЧП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области запретили реализацию алкогольной продукции и этилового спирта на период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности региона Ербола Оспанова, запрет действует согласно новому приказу коменданта.

«Руководитель департамента полиции региона вчера подписал приказ, согласно которому идет запрет на период действия чрезвычайного положения на реализацию алкогольной продукции и этилового спирта на территории всей Акмолинской области», - отметил Е. Оспанов.

Информацию подтвердили в департаменте полиции Акмолинской области.



