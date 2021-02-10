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    08:47, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Алия Юсупова возглавила казахстанскую федерацию гимнастики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алия Юсупова избрана главой Казахстанской федерации гимнастики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выборы состоялись во время отчетно-выборной конференции Федерации.

    «Это неожиданно для меня и для многих, я думаю (улыбается). Для меня это назначение - новый вызов, новый этап в работе, являющийся не менее интереснее, чем я сейчас занимаюсь. Я благодарю за оказанное мне доверие Министерство культуры и спорта во главе с Актоты Рахметуллаевной, а также Умут Болатхановну за проделанную работу, которую она делала в течение десяти лет. Также я продолжу свою деятельность на посту главного тренера, так как мое новое назначение - это общественная должность. Я могу совмещать. Цель, как и у всех, одна - развивать спорт и приносить результат стране. Я понимаю, что первое время будет нелегко, но мой опыт, знания и силы, а также совместная работа с членами Федерации максимально решат многие задачи. Вместе мы будем работать над развитием и популяризацией каждого вида спорта, входящего в нашу Федерацию», - прокомментировала Юсупова.

    Добавим, что ее предшественницей на посту была Умут Шаяхметова.


    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана



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