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    13:22, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Алия Юсупова назначена почетным тренером FIG

    Алия Юсупова
    Фото: НОК РК

    Президент Федерации художественной гимнастики Казахстана Алия Юсупова назначена почетным тренером Международной федерации гимнастики (FIG), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Решение было озвучено на недавнем заседании Исполнительного комитета FIG в Шанхае (Китай).

    Алия Юсупова, помимо должности главы Казахстанской федерации, также является главным тренером команды Казахстана по художественной гимнастике.

    Ее ученица Эльжана Таниева в этом году выиграла чемпионат Азии и квалифицировалась на Олимпийские игры-2024.

    Алия Юсупова успешно представляла страну на крупных соревнованиях. Она была четвертой на Играх в Афинах (2004) и пятой на Олимпиаде в Пекине (2008).

    Кроме того, он является победительницей Азиатских игр и чемпионата Азии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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