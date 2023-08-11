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    18:25, 10 Август 2023 | GMT +6

    Алия Рустемова назначена руководителем управления здравоохранения города Астаны

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алия Рустемова назначена руководителем управления здравоохранения города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Рустемова Алия Шайзадаевна возглавляла Многопрофильную городскую детскую больницы № 3 города Астаны. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1992) по специальности «Лечебное дело», Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (2007) по специальности «Финансы», доктор медицинских наук.

    Начала свою трудовую деятельность в Талгарской районной больнице в Алматинской области (1992-1993) врачом-терапевтом. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения городов Алматы, Талдыкорган, Кызылорда, Петропавловска и Астана. С июня 2018 года по августа 2022 года занимала должность заместителя руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султана».
    Теги:
    Акимат Назначения Здравоохранение Астана
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