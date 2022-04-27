Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Алия Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

Автор:  
Арайлым Мұрат
27 Апреля 2022, 13:46
Алия Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию подтвердила председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После 20 января поступила просьба от Алии Нурсултановны о том, что она желает сложить полномочия председателя президиума. После этого мы провели собрание, съезд и объявили об этом, поблагодарили ее за работу, поскольку она в принципе никогда не вмешивалась, никаких указаний не давала и нам было комфортно работать. Мы удовлетворили ее просьбу и приняли решение о том, что институт президиума упраздним», - прокомментировала в телефонной беседе Айгуль Соловьева.

Глава Ассоциации подчеркнула, что организация продолжает работает.

«Все члены на месте. Мы также активно работаем по всем направлениям, которые заложены в основе нашей деятельности», - добавила А. Соловьева.

Как сообщалось ранее, Алия Назарбаева возглавила президиум Ассоциации экологических организаций Казахстана в 2017 году.

Отставки   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане