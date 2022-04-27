Алия Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию подтвердила председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После 20 января поступила просьба от Алии Нурсултановны о том, что она желает сложить полномочия председателя президиума. После этого мы провели собрание, съезд и объявили об этом, поблагодарили ее за работу, поскольку она в принципе никогда не вмешивалась, никаких указаний не давала и нам было комфортно работать. Мы удовлетворили ее просьбу и приняли решение о том, что институт президиума упраздним», - прокомментировала в телефонной беседе Айгуль Соловьева.

Глава Ассоциации подчеркнула, что организация продолжает работает.

«Все члены на месте. Мы также активно работаем по всем направлениям, которые заложены в основе нашей деятельности», - добавила А. Соловьева.

Как сообщалось ранее, Алия Назарбаева возглавила президиум Ассоциации экологических организаций Казахстана в 2017 году.