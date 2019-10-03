Алия Назарбаева призвала поддержать проведение экологических часов в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех школах страны прошел первый республиканский экологический час, инициированный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Практически все члены Правительства, акимы и общественные деятели в регионах задействованы в проведении акции. Цель мероприятия - привлечение подрастающего поколения к бережному отношению к природным ресурсам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд развития общественно значимых инициатив.

Председатель Президиума ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева поддержала инициативу и провела эко-час в школе-гимназии № 83 города Нур-Султана. В своем выступлении А. Назарбаева призвала в дальнейшем все сообщества, общественных деятелей, представителей бизнеса, медийных личностей поддержать проведение эко-часа.









В рамках проведения Республиканского экологического часа проводился урок, на которых через призму познавательных игр, просмотра и обсуждения анимационного видеоролика, были выработаны практические навыки и сознательное отношение по сохранению природных ресурсов. Заключением эко-часа была посадка деревьев на пришкольных участках.

Всего в этот день по стране школьники, а вместе с ними учителя, министры, акимы, общественные деятели высадили более 200 тыс. деревьев. Сегодняшний эко-час приурочен к Всемирному Дню охраны мест обитания. В дальнейшем эко-час будет ежеквартально проходить в школах по утвержденному плану с привлечением общественности к разговору с детьми и молодежью о необходимости раздельного сбора твердых бытовых отходов и бережного отношения к ресурсам: воде, энергии, окружающей среде.