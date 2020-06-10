Алия Молдабекова: Главный фактор укрепления тенге - восстановление цен на нефть

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Заместитель председателя Национального банка Казахстана прокомментировала ситуацию на финансовых рынках и объяснила укрепление тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, еще в апреле ситуация на мировых рынках показывала первые признаки улучшения – рост фондовых индексов, укрепление валют развивающихся стран, корректировка цен на сырьевых рынках.

«В мае такая динамика усилилась на фоне восстановления интереса инвесторов к рисковым активам, повсеместных послаблений карантинных мер и, соответственного, восстановления экономической активности. Центральные банки развитых стран продолжили увеличивать объемы программы скупки финансовых активов, включая более рисковые активы. Федеральный Резерв США увеличил объемы по предоставлению ликвидности доллара США через установленные своп-линии с центральными банками», - отметила Алия Молдабекова.

В то же время, она отметила, что после беспрецедентного по своему масштабу шока в марте, главным фактором, благоприятно оказывающим влияние на тенге, продолжает оставаться восстановление цен на нефть.

«Цены на энергоносители показали позитивную тенденцию на фоне постепенного восстановления баланса на рынке нефти. Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки для стимулирования нефтедобывающих стран выполнять обязательства по сокращению добычи. Количество буровых установок в США в мае продолжило снижаться и упало до 222, рекордного количества за 10 лет. Котировки на черное золото выросли за май месяц на 40% c $25,3 до $35,3 за баррель», - говорит зампред Нацбанка.

Так, на фоне роста цены на нефть и позитивной динамики валют стран-торговых партнеров Казахстана, тенге за месяц укрепился с 429,41 до 411,54 на 4,2%.

Значительное влияние на курс национальной валюты в мае оказывали и внутренние факторы:

Во-первых, это увеличение продажи валюты из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в рамках увеличения общего объема гарантированного трансферта на 2020 год с 2,7 трлн до 4,77 трлн тенге.

Во-вторых, это продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых отчислений. Но, несмотря на то, что май является так называемым «налоговым» месяцем, объем продаж экспортеров несколько сократился. Это связано с тем, что значительное падение нефти в марте и низкая средняя цена на нефть в апреле имеют негативный эффект с определенным лагом.

«Третий фактор – это снижение спроса на валюту в виду продления карантинных мер и все еще ограниченного режима функционирования многих предприятий. В мае объем торгов на КФБ снизился до минимума за год и составил 1,6 млрд долларов. Для сравнения в апреле объем торгов составлял 1,72 млрд долларов, а в среднем за 4 месяца 2020 года 2,4 млрд долларов», - объяснила Алия Молдабекова.

На этом фоне, в мае у Нацбанка не было необходимости проводить интервенции, отметила она.











