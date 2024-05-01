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    19:17, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Алия Бекешева возглавила департамент санэпидконтроля Атырауской области

    Алия Бекешева возглавила департамент санэпидконтроля Атырауской области
    Фото: акимат Атырауской области

    На должность руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области приказом Министерства здравоохранения РК назначена Алия Бекешева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона. 

    Бекешева Алия Аюпкалиевна родилась в 1970 году в Атырауской области. В 1995 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «гигиенист-эпидемиолог».

    Трудовой путь начала в 1995 году врачом-эпидемиологом Атырауской городской санитарно-эпидемиологической станции.

    В 1995–2013 годах работала в Атырауском городском управлении санитарно-эпидемиологического надзора на различных должностях: врачом-эпидемиологом, санитарным врачом, заведующим отделами гигиены труда, гигиены питания.

    В 2013–2021 годах занимала должность главного специалиста, руководителя отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    С 2021 года и до нынешнего назначения работала заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Назначения Санэпидконтроль Акимат Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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