Алия Бекешева возглавила департамент санэпидконтроля Атырауской области

На должность руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области приказом Министерства здравоохранения РК назначена Алия Бекешева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Бекешева Алия Аюпкалиевна родилась в 1970 году в Атырауской области. В 1995 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «гигиенист-эпидемиолог».

Трудовой путь начала в 1995 году врачом-эпидемиологом Атырауской городской санитарно-эпидемиологической станции.

В 1995–2013 годах работала в Атырауском городском управлении санитарно-эпидемиологического надзора на различных должностях: врачом-эпидемиологом, санитарным врачом, заведующим отделами гигиены труда, гигиены питания.

В 2013–2021 годах занимала должность главного специалиста, руководителя отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

С 2021 года и до нынешнего назначения работала заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.