Алишер Ергали завоевал бронзовую медаль на турнире по борьбе в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ -В Варшаве (Польша) продолжается турнир по вольной борьбе Мемориал Вацлава Циолковского. В первый день соревнований казахстанские «вольники» принести в актив команды бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 97 кг, в борьбе за бронзовую медаль одержал победу над Магомедгаджи Нуровым из Македонии. Еще один казахстанский борец Серик Бахытханов, выступавший в этой же весовой категории, занял седьмое место. Талгат Сырбаз (70 кг) занял пятое место по итогам соревнований.

Сегодня, 9 июня, стартовал второй день турнира.

