РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:09, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Алишер Ергали завоевал бронзовую медаль на турнире по борьбе в Польше

    None
    None
    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ -В Варшаве (Польша) продолжается турнир по вольной борьбе Мемориал Вацлава Циолковского. В первый день соревнований казахстанские «вольники» принести в актив команды бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 97 кг, в борьбе за бронзовую медаль одержал победу над Магомедгаджи Нуровым из Македонии. Еще один казахстанский борец Серик Бахытханов, выступавший в этой же весовой категории, занял седьмое место. Талгат Сырбаз (70 кг) занял пятое место по итогам соревнований.

    Сегодня, 9 июня, стартовал второй день турнира.

    Теги:
    Спорт Польша
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!