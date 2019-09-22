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Алишер Ергали занял пятое место на ЧМ по вольной борьбе
22 Сентября 2019 22:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане завершился чемпиона мира по видам борьбы. Последним на ковер от команды Казахстана выходил вольник Алишер Ергали, который выступал в схватке за «бронзу» в категории до 97 килограммов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Против него боролся македонец Магомедгаджи Нуров. Ергали длительное время имел преимущество в несколько баллов. И, казалось бы, бронзовую медаль он не упустит. Однако Нуров смог переломить ход встречи - он не только отыгрался, но и вышел вперед. В итоге напряженной схватки победителем вышел македонский борец - 5:8. Ергали стал пятым. Добавим, что Алишер принес команде олимпийскую лицензию.
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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