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    21:59, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алишер Ергали уступил в четвертьфинале ЧМ по вольной борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло продолжается чемпионат мира по видам борьбы. В очередной соревновательный день до четвертьфинала дошел вольник Алишер Ергали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Алишер выступал в категории до 97 килограммов. В первой схватке он оказался сильнее корейца Минвона Се - 12:2.

    Однако в четвертьфинале уступил иранцу Можтабе Голейжу - 1:6. Шансы на продолжение турнира у него есть. Для этого Можтаба должен попасть в финал. В таком случае Алишер станет участником утешительного раунда.


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