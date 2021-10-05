21:59, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
Алишер Ергали уступил в четвертьфинале ЧМ по вольной борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло продолжается чемпионат мира по видам борьбы. В очередной соревновательный день до четвертьфинала дошел вольник Алишер Ергали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Алишер выступал в категории до 97 килограммов. В первой схватке он оказался сильнее корейца Минвона Се - 12:2.
Однако в четвертьфинале уступил иранцу Можтабе Голейжу - 1:6. Шансы на продолжение турнира у него есть. Для этого Можтаба должен попасть в финал. В таком случае Алишер станет участником утешительного раунда.