Алишер Ергали стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали стал серебряным призером чемпионата Азии в Монголии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финальной схватке в весовой категории до 125 килограммов он встречался с иранцем Ядоллой Мохаммадказимом Мохеби. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу иранца.

Ранее сообщалось, что в весовой категории до 86 Азамат Даулетбеков завоевал первое для Казахстана «золото» в вольной борьбе на чемпионате Азии - 2022.

Кроме того, еще шесть казахстанских борцов вольного стиля завоевали медали чемпионата Азии. Рахат Калжан, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, и Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов) стали серебряными призерами, а Акбар Курбанов (61), Сырбаз Талгат (70), Адилет Давлумбаев (92) и Мамед Ибрагимов (97) завоевали бронзовые награды.



