Алишер Ергали стал серебряным призёром чемпионата Азии по вольной борьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали стал серебряным призером на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В весовой категории 97 кг он встречался в финале с Али Халилом Шабанибенгаром из Ирана. Поединок завершился со счетом 12:2. Такаши Исигуро из Японии и Сатуарт Кадиан из Индии разделили бронзовые медали в этой весовой категории.

Напомним, в Алматы на чемпионате Азии по вольной борьбе состоялся финал в категории до 70 килограммов. Обладателем золотой медали континентального первенства стал казахстанец Талгат Сырбаз.