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    23:56, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Алишер Ергали стал серебряным призёром чемпионата Азии по вольной борьбе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали стал серебряным призером на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В весовой категории 97 кг он встречался в финале с Али Халилом Шабанибенгаром из Ирана. Поединок завершился со счетом 12:2. Такаши Исигуро из Японии и Сатуарт Кадиан из Индии разделили бронзовые медали в этой весовой категории.

    Напомним, в Алматы на чемпионате Азии по вольной борьбе состоялся финал в категории до 70 килограммов. Обладателем золотой медали континентального первенства стал казахстанец Талгат Сырбаз.

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