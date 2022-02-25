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Алишер Абдыкадыров освобожден от должности вице-министра национальной экономики
25 Февраля 2022 16:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдыкадыров Алишер Елисулы освобождается от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, передает МИА «Казинформ».
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Алишер Абдыкадыров родился в 1986 году в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. В 2009-2015 гг. работал в министерствах индустрии и торговли, по инвестициям и развитию РК. В разные годы работал в структурах акиматов, АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта». С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра национальной экономики.
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